الشحنة الأولى من اللقاح الروسي ستصل طهران في 10 فبراير

وأفادت وكالة مهر للأنباء ان مدير مكتب رئيس الجمهورية الاسلامية "محمود واعظي" قال صباح اليوم الأربعاء على هامش اجتماع مجلس الوزراء ردا على تصريحات مسؤول إسرائيلي قال إن لدى إسرائيل خطة لمهاجمة إيران: "شعبنا وشعوب المنطقة على حد سواء إنهم على دراية بالأدبيات التي يمتلكها الكيان الصهيوني. فهم يثرثرون كثيراً، وهم يبحثون أكثر عن حرب نفسية، لكنهم عمليا لا يملكون لا خطة ولا قدرة ولا يمكنهم فعلها (الهجوم على إيران).

وأضاف: "الجيش وحرس الثورة الإسلامية قوى مدربة على الدفاع عن إيران. والمناورات التي قمنا بها هي علامة على أننا لا ننوي خوض الحرب، لكننا جادون في الدفاع عن البلاد. مضيفاً انه بالطبع يعتقد بعض المسؤولين الصهاينة أن واشنطن تقبل ما يقولون.

وقال "أعتقد أن الإدارة الأمريكية الجديدة، مثل أي دولة أخرى، لديها استقلالها الخاص. كما ان قضية عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي ورفع العقوبات هي قضية يعارضها كل من الكيان الصهيوني وبعض الدول العربية في المنطقة، وهم يعملون في هذا الاتجاه، ولوبياتهم فعالة في واشنطن. ولكن يجب ألا نأخذ مثل هذه القضايا والتعليقات على محمل الجد لأنها مجرد حرب نفسية ودعاية.

وفيما يتعلق باستيراد لقاح كورونا الروسي قال "ان الاستعدادات لعقد شراء اللقاح الروسي قد تمت، ونأمل أن يتم توقيع هذا العقد قريبا جدا، وأن تصل الشحنة الأولى إلى طهران قبل 10 فبراير".

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