سنحتفل بذكرى انتصار الثورة الاسلامية وهزيمة قوى الاستكبار

وفي جلسة لرؤساء اللجان المتخصصة التابعة للمركز الوطني لمكافحة كورونا ، قال الرئيس روحاني اننا سنحتفل هذا العام بانتصارين هما، انتصار الثورة الاسلامية والانتصار في مواجهة الاستكبار، موضخا ان الحكومة التي ارادت لنا ان لانحتفل بمرور 40 عاما على انتصار الثورة الاسلامية قد غادرت عالم السياسة بكل ذلة ومهانة ، بالمقابل نستعد نحن للاحتفال بالذكرى الثانية والاربعين لانتصار الثورة .

من جانب آخر اعرب روحاني عن قلقه لتنامي مرض كورونا في بعض المدن بما فيها العاصمة طهران، مؤكدا ضرورة اتخاذ الاجراءات اللازمة سريعا في المدن التي تتجه الى اللون البرتقالي وحتى الاصفر في مجال انتشار فيروس كورونا.

وبشأن اللقاح الداخلي او المستورد لفيروس كورونا ، قال روحاني ان اللقاح الايراني يطوي مراحله بنجاح، كما ان اللقاح المستورد سيصل البلاد مطلع فبراير القادم ويتم استخدامه حسب الاولويات المقررة.

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