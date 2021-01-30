لقاء الإمام الخامنئي مع مادحي اهل البیت علیهم السلام

وأفادت وکالة مهر للأنباء أنه سیعقد الإجتماع السنوي لمادحي اهل البیت علیهم السلام مع سماحة قائد الثورة الإسلامیة افتراضیا حیث یعقد کل عام في مولد السیدة الزهراء علیها السلام.

و من المقرر ان یجتمع مجموعة من المادحین في طهران ویلتقوا بسماحته عبر الفیدیو کنفرانس.

وسیقوم عدد من المادحین بالقاء اشعارهم في فضل فاطمة الزهراء بحضور آیة الله السید علي الخامنئي حسب العادة.

سيعقد هذا الاجتماع يوم الأربعاء الثالث من شباط حوالي الساعة 9:00 صباحًا حسب توقیت طهران.

وکان آخر اجتماع عام مع سماحة السید القائد في العام الماضي قبل تفشي وباء کورونا مع مجموعة من المادحین.

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