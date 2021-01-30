اشتباكات عنيفة بين الشرطة والمتظاهرين في باريس

وبدأت الساعة الخامسة مساء بالتوقيت المحلي، مجموعات من الشباب الذين انضموا إلى الاحتجاج ضد مشروع قانون "الأمن العالمي" في ساحة الجمهورية، في استفزاز الشرطة بإلقاء أشياء مختلفة عليهم.

رداً على ذلك، استخدمت الشرطة خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع، وبدأت الاعتقالات.

من جهة ثانية كانت الحكومة الفرنسية، أصدرت يوم أمس الجمعة، قرارا بغلق جميع المراكز التجارية، ما عدا محلات الأغذية، لمواجهة الموجة الثالثة من تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".

وقالت الحكومة الفرنسية، في تصريحات نقلتها وكالة "رويترز"، إن الشرطة ستتعامل مع المخالفين لقرارات "حظر التجول".

وقال رئيس الوزراء الفرنسي، جان كاستكس، إنه تم اكتشاف سلاسلة فيروس كورونا الجديدة، التي ظهرت لأول مرة في بريطانيا وجنوب أفريقيا.

المصدر: وكالات

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