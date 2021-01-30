قوات "الحشد الشعبي" تعتقل قيادياً في داعش غربي الموصل

وأفادت وكالة مهر للأنباء ان القوات الأمنية العراقية واصلت متابعة العناصر الإرهابية وملاحقتهم في مختلف المناطق، حيث تمكنت قوة من فوج استخبارات الفرقة الأولى بالجيش العراقي، من قتل عنصرين إثنين أحدهم مايسمى المسؤول العسكري لداعش في صحراء غربي قضاء الرطبة المطلوب مثنى شتران المرعاوي.

كما دمرّت "وكراً للإرهابيين" في منطقة فيضة الغزلان جنوب قضاء الرطبة في عمق الصحراء.

وفي السياق، أفاد مراسل الميادين باعتقال قوة من اللواء 53 بالحشد واستخباراته اليوم السبت، أحد قياديي داعش بكمين محكم، وبحوزته جنسيات مزورة غربي الموصل.

وكان "الإرهابي يتنقل بين محافظات صلاح الدين ونينوى والأنبار وهو متورط بعمليات إرهابية كبرى في البوكمال والباغوز السورية وقضاء حديثة وغيرها من العمليات الإرهابية"، كما أعلنت القوات الأمنية العراقية.

المصدر: الميادين

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