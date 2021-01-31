العمليات المشتركة: أعدنا انتشار القطعات العسكرية لتأمين بغداد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه قال الشمري في تصريحات متلفزة إن "القطعات الامنية مستمرة بشكل كبير بملاحقة خلايا تنظيم داعش الارهابي، الذي يعمل الان من خلال مفارز صغير في المناطق النائية".

واوضح أن "قضاء سنجار تم اخلائه من المظاهر المسلحة وهناك خطة لإعادة النازحين الى القضاء وتوسيع الانتشار الأمني"، مشيراً إلى "وجود تنسيق عالي مع قوات التحالف في الضربات الجوية والتسليح".

وتابع أن "الحدود مع سوريا مؤمنة ونعمل على زيادة التحصينات العسكرية هناك".

وعن العاصمة بغداد، اشار الشمري إلى أن "أمن العاصمة العراقية بغداد مهم وهناك إعادة انتشار للقطعات"، مبيناً أن "الحياة طبيعية في العاصمة العراقية بغداد ونعمل على تفعيل الجهد الإستخباري".

وزاد بالقول، "هناك تنسيق عسكري وأمني مع إقليم كردستان العراق"، منوهاً الى أن "إعادة إنتشار القطعات الأمنية مبني على ضوء التهديدات الأمنية"./انتهى/