ولايتي يؤكد تطور العلاقات الإيرانية العراقية أكثر فأكثر

وكالة مهر للأنباء، وأفادتان مستشار قائد الثورة الاسلامية للشؤون الدولية "علي اكبر ولايتي" أكد خلال لقائه بالممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق " جينين هينيس بلاسخارت " على ضرورة عدم تدخل الأجانب والدول الأجنبية في الشؤون الداخلية للعراق مضيفا ان شعب العراق وحكومته العظيمة لهما دور مباشر في تقرير مصيره لأن شعب هذا البلد يتمتع بثقافة عريقة ومتجذرة مضيفا ان علاقات ايران مع العراق تمتاز بالاتساع والعمق والأخوة.

وأشار ولايتي إلى أهمية دور ومكانة المرجعية في العراق قائلا: "ستكون هذه الانتخابات حاسمة للغاية للعراق، وإن شاء الله سيكون للعراق حكومة وشعباً مستقبل مشرق للغاية. مؤكدا ان الجمهورية الإسلامية مستعدة للمساعدة والتعاون مع العراق الشقيق والصديق، كما فعلت في الماضي في الوقوف الى جانب العراق في محاربة داعش الارهابي.

من جانبها أكدت بلاسخارت على ضرورة الحفاظ على وحدة العراق وإجراء انتخابات حرة في هذا البلد مضيفة ان الوضع في العراق تحسن مقارنة بالماضي وهذا البلد يتمتع بإمكانات اقتصادية وثقافية وتاريخية جيدة بين الدول ويجب الاستفادة من جميع هذه القدرات.

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