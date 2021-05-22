 وزارة الثقافة العراقية تدعو ايران لإعادة ترميم المبنى التراثي"طاق كسرى"

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال مسؤول ايراني ان العراق دعا بلاده بشكل رسمي لصيانة المبنى التراثي التاريخي "طاق كسرى" الواقع في منطقة المدائن جنوب شرقي العاصمة بغداد.

وقال وکیل وزارة التراث الثقافي والسیاحة والصناعات الیدویة الايرانية " محمد حسن طالبیان" في مؤتمر صحفي : "تلقينا مؤخراً رسالة من وزارة الخارجية {الايرانية} تفيد بأنه يمكننا الآن إبرام اتفاقية أولية مع العراق وتحديد الأطر وإعداد مشروع مذكرة تفاهم لتأهیل طاق کسری".

وكان التحالف الدولي لحماية التراث في مناطق النزاع ووزارة الثقافة والسياحة والآثار العراقية أعلنتا في 28 من كانون الثاني الماضي، عن "تدابير عاجلة لتحقيق الاستقرار لحماية طاق كسرى في المدائن، حيث حدثت سلسلة من الانهيارات الجزئية للطاق المبني من الآجر مما استدعى الحاجة الملحة لإجراءات الصيانة والتثبيت".

وكانت وزارة الثقافة العراقية قد أبلغت المستشار الثقافي الإيراني غلام رضا أبا ذري، في تشرين الثاني 2020 بضرورة التعاون لإعادة ترميم طاق كسرى، والمحافظة عليه من "الإنهيار".

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