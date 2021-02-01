أمير عبداللهيان: الجمهورية الإسلامية الإيرانية تدعم بقوة أمن العراق واستقراره

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الإسلامي في الشؤون الدولية حسين أمير عبد اللهيان أكد خلال لقائه ممثلة أمين عام الأمم المتحدة بالعراق "جينين هينيس بلاسخارت"، عمق العلاقات الاستراتيجية بين طهران وبغداد، وقال: "العلاقات بين إيران والعراق نشطة دائما وهي ودية ومتنامية".

وقال المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الإسلامي للشؤون الدولية: "إن جهود بعض الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية، في الاستغلال الممنهج والإرهابي والتحريض على انعدام الأمن ونموه في العراق والمنطقة من أسباب وانعدام الأمن في العراق والمنطقة ".

ووصف أمير عبد اللهيان الموقف المهم للسلطة ودعم العملية السياسية والانتخابية العراقية بأنه فرصة مهمة لجميع العراقيين.

وانتقد أمير عبد اللهيان السلوك المزدوج للبيت الأبيض ، وأضاف: "يجب على الولايات المتحدة أن تتخلى عن نهجها ثنائي المعايير في اللعبة السياسية والأمنية وتعزيز الإرهاب".

وأضاف: "إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تدعم بقوة أمن العراق واستقراره ونعتبر أمن العراق أمن إيران ونحذر من يسعون لعودة ظهور الإرهاب في العراق وسوريا والمنطقة"./انتهى/