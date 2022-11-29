قائد الثورة: حاضرون للتصدي بصدورنا كي نحمي العراق ممن يريد زعزعة أمنه

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن قائد الثورة، الإمام الخامنئي، أشار اليوم الثلاثاء، خلال استقباله، رئيس الوزراء العراقي، ‘لى أن أمن العراق هو من أمن إيران وأمن إيران مؤثر في أمن العراق، مؤكداً أننا حاضرون للتصدي بصدورنا كي نحمي العراق ممن يريد زعزعة أمنه.

قال قائد الثورة: "ان اعداء العراق لا يريدون التقدم لهذا البلد، وربما لم يفصحوا حتى الان عن عدائهم هذا، لكنهم لا يؤيدون حكومة مثل حكومتكم؛ وبما يستدعي منكم ان تقفوا بحزم ضد هذا العدو عبر الاستناد الى الشعب والقوى الشبابية التي برهنت على جدارتها في مواجهة خطر داعش الكبير والمهلك".

وأشار قائد الثورة إلى أن بعض المناطق العراقية تُستخدم في تهديد أمن إيران مؤكداً أن الحل هو فرض الحكومة المركزية في بغداد قدرتها هناك.

ومن جهته، أكد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، أنه لايمكن فصل أمن إيران عن أمن العراق، قائلاً: "دستورنا لا يسمح لأي طرف أن يستخدم أراضي العراق لإلحاق الأذى بأمن دول الجوار".

وحول الاتفاقات وتطوير العلاقات الثنائية قال السوداني: "الحكومة العراقية مصممة على تنفيذ الاتفاقيات الثنائية مع إيران وتطوير العلاقات معها لاسيما في المجال الاقتصادي".

** يتبع