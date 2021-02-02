يجري التخطط لإطلاق 3 أقمار صناعية باستخدام الصاروخ الحامل "سيمرغ"

وأفادت وكالة مهر للانباء، ان رئيس وكالة الفضاء الإيرانية "مرتضى براري" قال عصر اليوم الثلاثاء في حفل اليوم الوطني لتكنولوجيا الفضاء، الذي أقيم عبر الإنترنت، في إشارة إلى الخطة الإستراتيجية لتطوير صناعة الفضاء في البلاد: "لدينا أربع استراتيجيات، بما في ذلك تسريع برنامج الفضاء بناء على الخطة السادسة ونحن نتابع تطوير وتوثيق الفضاء الجوي، وتطبيق صناعة الفضاء، واستخدام قدرات القطاع الخاص وإدارة البحوث في صناعة الفضاء.

وقال إن هذه الخطة الإستراتيجية قد تمت صياغتها بالفعل في مجالات تطوير البنية التحتية، ونمو القيمة المضافة، وتطوير خدمات الأعمال الفضائية، وتصميم وبناء الأقمار الصناعية، وشراء و تشغيل الأقمار الصناعية واستقرار الأقمار الصناعية التشغيلية، وتطوير قواعد الإطلاق والفضاء الحيوي.

وأعلن براري انه يجري التخطيط لإطلاق الأقمار الصناعية "طلوع" و" بارس واحد" و" ظفر 2 " بالصاروخ الحامل للاقمار الصناعية "سيمرغ".

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