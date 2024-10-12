إطلاق قمرين صناعيين حتى نهاية العام بمنصة إطلاق أجنبية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال حسن سالاريه عن مجال التعاون الدولي لإطلاق الأقمار الصناعية: لدينا منصات إطلاق محلية خاصة بنا. لكننا نستخدم أيضًا قدرة الدول الأخرى لإطلاق أقمار صناعية لا تتناسب مع الجدول الزمني المحلي لأي سبب من الأسباب.

وأضاف دون أن يذكر موعد الإطلاق بالتحديد: مع نهاية العام سيتم إطلاق القمرين الصناعيين "طلوع 3" و"ظفر 2" بتعاون دولي ومنصة إطلاق أجنبية.

وقال رئيس منظمة الفضاء الإيرانية أيضًا فيما يتعلق بالنشاط في مجال تصميم الكبسولة البيولوجية: معهد أبحاث الفضاء الجوي يعمل في مجال الكبسولة البيولوجية وتم توقيع عقد معهم منذ العام الماضي يتم بموجبه وضع الكبسولة البيولوجية ويجري تصميمها.

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