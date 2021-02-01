اطلاق بحثي للصاروخ حامل الأقمار الصناعية "ذو الجناح"

وكالة مهر للأنباء، وأفادتان المتحدث باسم قسم الفضاء بوزارة الدفاع الايرانية "المهندس حسيني" قال بمناسبة اليوم الوطني لتكنولوجيا الفضاء، انه تم الاطلاق البحثي للصاروخ حامل الاقمار الصناعية "ذو الجناح" مع الوصول الى تكنولوجيا أقوى محرك يعمل بالوقود الصلب في البلاد.

وأضاف: يمتاز حامل الاقمار الصناعية هذا بثلاث مراحل للدفع والذي ينافس مثيلات في العالم من الناحية التقنية، ويملك مرحلتان للدفع بواسطة الوقود الصلب ومرحلة واحدة بالدفع السائل وهو قادر على حمل أقمار صناعية يصل وزنها إلى 220 كجم في مدار 500 كم.

وأشار المهندس حسيني إلى انه من أهم إنجازات هذه التجربة الفضائية الحصول على أقوى محرك يعمل بالوقود الصلب في البلاد بقوة دفع تزيد عن 750 طنا والتحقق من صحة التقنيات الجديدة الأخرى المستخدمة في هذا المنتج. مضيفا ان حامل الاقمار الصناعية هذا سيكون جاهزاً للدخول في النطاق التشغيلي بعد إجراء الاختبارات البحثية والتثبيت التكنولوجي.

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