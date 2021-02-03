اللواء سلامي: الارادة العدوانية تياس لسقوط النظام الاسلامي/ تسجيل 72حالة وفاة جدیدة بکورونا

اللواء سلامي: الارادة العدوانية تياس لسقوط النظام الاسلامي

قال قائد العام لحرس الثورة الاسلامية انه مررنا من كل الصعوبات و الخطورات التي فرضت على النظام وهزمنا العدو في جميع المجالات.

قائد سلاح الجو في الجيش الايراني؛ الجمهورية الاسلامية الايرانية على اتم الجهوزية لمواجهة اعدائها

قال قائد سلاح الجو بالجيش الايراني ان احد اهم انجازات الثورة الاسلامية على المستوى الدفاعي كان تجهيز وتشكيل القوات المسلحة الايرانية، مؤكداً ان الجمهورية الاسلامية كقوة عسكرية مستعدة لمواجهة الاعداء في اي مكان وزمان.

في غضون الساعات الــ 24 الماضية؛ وزارة الصحة تسجّل 72حالة وفاة جدیدة بفیروس کورونا في إیران

اعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة سیما سادات لاري بأن عدد الاصابات بفیروس کورونا في البلاد، بلغ لغایة ظهر الیوم الثلاثاء ملیون و 431 الفا و 416 شخصا، وبوفاة 72 شخصا اخر خلال الساعات الـ24 الماضیة، فقد بلغ عدد المتوفین في ایران 58 الفا و 110 شخصا.

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