نمتلك مختلف البنى التحتية ولا نواجه مشكلة في إنتاج الأسلحة الإستراتيجية / تسجيل 168 حالة وفاة جديدة

قائد الثورة يعزي بوفاة رئيس المجلس الاعلى لمجمع التقريب بين المذاهب الإسلامية

أعرب قائد الثورة الاسلامية، اليوم الثلاثاء، عن تعازيه بوفاة رئيس المجلس الاعلى لمجمع التقريب بين المذاهب الإسلامية آية الله محمد علي تسخيري.

نمتلك مختلف البنى التحتية ولا نواجه مشكلة في إنتاج الأسلحة الإستراتيجية

صرح وزير الدفاع الإيراني العميد علي حاتمي أن إمتلاكنا لمختلف البنى التحتية ادى الى عدم مواجهة مشكلة في إنتاج الاسلحة الاستراتيجية والمنتجات.

سنعلن عن خارطة الطريق الاقتصادية للبلاد الأسبوع المقبل

أعلن الرئيس حسن روحاني، اليوم الثلاثاء، عن إعداد وثيقة استراتيجية لـ "خارطة الطريق الاقتصادية للبلاد" للعام الثامن للحكومة لافتا أنه "سيتم الإعلان عن خارطة الطريق هذه خلال أسبوع الحكومة".

مجلس الشورى الإسلامي يرصد الاجراءات الامريكية المعادية لايران بحساسية فائقة

اكد ثلاثة من اعضاء لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية فی مجلس الشورى الاسلامي ان امريكا لايحق لها الاستفادة من الاجراءات المنصوص عليها في القرار 2231 لانهاء الاتفاق النووي.

رصد 2،385 إصابة جديدة بكورونا والوفيات 168 شخصاً

أعلنت وزارة الصحة الايرانية عن ارتفاع عدد الوفيات جراء كورونا الى 19 الاف و972 شخصا، بعد تسجيل 168 حالة وفاة جديدة، كما تم رصد الفي و385 حالة اصابة جديدة بهذا المرض خلال الساعات الـ24 الماضية.