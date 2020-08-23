البرلمان الايراني يقرر الانسحاب من الاتفاق النووي في حالة تفعيل آلية الزناد/تسجيل 126حالة وفاة جديدة

تخت روانجي يؤكد ضرورة عدم تسييس الوكالة الدولية للطاقة الذرية

اكد سفير ايران الدائم في منظمة الامم المتحدة مجيد تخت روانجي، بان ايران تتعاون تماما مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لافتا ان نحو 20 بالمائة من اجمالي عمليات التفتيش للوكالة في العالم خلال العام الماضي جرت في ايران.

العمید حاتمي: زیارتي لروسیا ستبحث نقل التقنیات الدفاعیة

وصل وزیر الدفاع الایرانی العمید امیر حاتمی الی موسکو فی زیارة یجری خلالها محادثات مع کبار المسؤولین الروس، حیث أکد ان زیارته لروسیا ستبحث الامن الاقلیمی ونقل التقنیات الدفاعیة وتبادل التجارب العسکریة.

مشروع بالبرلمان الايراني للانسحاب من الاتفاق النووي في حالة تفعيل آلية الزناد

وضع جمع من النواب في البرلمان الايراني خطة طوارئ لمشروع انسحاب إيران تلقائياً من الاتفاق النووي إذا تم تفعيل آلية الزناد وعادت عقوبات الأمم المتحدة ضد ايران.

عدد الوفيات بكورونا وصل الى نحو 20،500 بعد تسجيل 126 وفاة جديدة

أعلنت وزارة الصحة الايرانية عن ارتفاع عدد الوفيات جراء كورونا الى 20 الاف و502 شخصا، بعد تسجيل 126 حالة وفاة جديدة، كما تم رصد الفي و28 حالة اصابة جديدة بهذا المرض خلال الساعات الـ24 الماضية.