صواریخ "کروز" الإیرانیة للأهداف الجوية دخلت حیّز الإختبار / تسجيل 112 حالة وفاة جديدة

تخت روانجي يتوقع فشل آخر لواشنطن في مجلس الأمن

اكد مندوب ايران الدائم لدى منظمة الامم المتحدة مجيد تخت روانجي على ان مجلس الامن الدولي سيرفض هذه المرة ايضا طلب اميركا لتفعيل آلية فض النزاع (الية الزناد).

ظريف يؤكد على عدم شرعية الطلب الأمريكي في إعادة الحظر على ايران

اكد وزير الخارجية الايراني في رسالة الى الامم المتحدة على ان توضيحات الولايات المتحدة من اجل اعادة الحظر السابق على ان عبر آلية فض النزاع خالية من مصداقية او شرعية ومن الضروري رفضها من قبل مجلس الامن.

ايران تصدر اول شحنة نفطية من مرفأ جاسك الربيع المقبل

أعلن مساعد المدير العام لشركة النفط الوطنية الإيرانية للشؤون التنموية والهندسية، رضا دهقان، عن انجاز مشروع انبوب نقل النفط "غوره-جاسك" (جنوب) بنسبة 50 % ، متوقعا تصدير أول شحنة نفط من ميناء جاسك في الربيع القادم.

صواریخ "کروز" الإیرانیة للأهداف الجوية دخلت حیز الإختبار

أعلن وزیر الدفاع واسناد القوات المسلحة الایرانیة عن أن صواریخ "کروز" المصنوعة محلیا دخلت حیز الإختبار.

محسن رضائي: امريكا ستنسحب خلال السنوات الـ10 القادمة من المنطقة

صرح أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران ان البرلمان الإيراني سيلزم الحكومة بالانسحاب من الاتفاق النووي في حال تفعيل آلية فض النزاع ضد ايران، مؤكدا أميركا ستنسحب خلال السنوات الـ 10 المقبلة من المنطقة،