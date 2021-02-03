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٠٣‏/٠٢‏/٢٠٢١ ٤:٠٧ م

مسوؤل يمني؛

اليمنيون یرفضون التطبيع مع تل أبیب

اليمنيون یرفضون التطبيع مع تل أبیب

مستشار وزير الإعلام للحكومة اليمنية المستقيلة انتقد كلام رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي لتطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان مستشار وزير الإعلام للحكومة اليمنية المستقيلة "مختار الرحبي" اعلن ان كلام رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي "عيدرويس الزبيدي" لتطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني كان بامراً من الحكومة الاماراتية.

وأضاف "الرحبي" انه لايحق لـ "الزبيدي" يتكلم عن العلاقات اليمنية مع الدول الاخرى لانه قائد احد الميليشيات في اليمن ويسعى للحصول على دعم إسرائيلي لصالحه ولايعني ان كلامه، كلام جميع اليمنين في جنوب، اليمنيون سواءً في الشمال او في الجنوب يرفضون التطبيع مع الكيان الصهيوني.

/انتهى/

رمز الخبر 1911575

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