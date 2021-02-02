أوروبا تحذر كوسوفو من نقل سفارتها إلى القدس المحتلة

وأفادتان الاتحاد الأوروبي حذر اليوم الثلاثاء، كوسوفو من أنها ستواجه عواقب وخيمة إذا فتحت سفارتها في القدس وذكرت وسائل إعلام صهيونية أن المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي بيتر ستانو طلب من كوسوفو إعادة النظر في إعادة فتح سفارتها في القدس، وإلا فإنها ستواجه مشاكل في الوصول إلى الاتحاد الأوروبي.