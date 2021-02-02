أوروبا تحذر كوسوفو من نقل سفارتها إلى القدس المحتلة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان الاتحاد الأوروبي حذر اليوم الثلاثاء، كوسوفو من أنها ستواجه عواقب وخيمة إذا فتحت سفارتها في القدس وذكرت وسائل إعلام صهيونية أن المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي بيتر ستانو طلب من كوسوفو إعادة النظر في إعادة فتح سفارتها في القدس، وإلا فإنها ستواجه مشاكل في الوصول إلى الاتحاد الأوروبي.
وقال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي إن كوسوفو يجب أن تلتزم بسياسات الاتحاد الأوروبي بشأن القدس.
في غضون ذلك، أقيمت إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الكيان الصهيوني وكوسوفو أمس الاثنين. وحضر الحفل الافتراضي وزير خارجية الكيان المحتل غابي اشكنازي ووزيرة خارجية كوسوفو مليزا ستوبلا.
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