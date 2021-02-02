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٠٢‏/٠٢‏/٢٠٢١ ٨:٠٨ م

عد تطبيع علاقات بريشتينا مع تل أبيب؛

أوروبا تحذر كوسوفو من نقل سفارتها إلى القدس المحتلة

أوروبا تحذر كوسوفو من نقل سفارتها إلى القدس المحتلة

حذر الاتحاد الأوروبي كوسوفو من نقل سفارتها إلى القدس المحتلة بعد تطبيع العلاقات بين بريشتينا وتل أبيب.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان الاتحاد الأوروبي حذر اليوم الثلاثاء، كوسوفو من أنها ستواجه عواقب وخيمة إذا فتحت سفارتها في القدس وذكرت وسائل إعلام صهيونية أن المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي بيتر ستانو طلب من كوسوفو إعادة النظر في إعادة فتح سفارتها في القدس، وإلا فإنها ستواجه مشاكل في الوصول إلى الاتحاد الأوروبي.

وقال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي إن كوسوفو يجب أن تلتزم بسياسات الاتحاد الأوروبي بشأن القدس.

في غضون ذلك، أقيمت إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الكيان الصهيوني وكوسوفو أمس الاثنين. وحضر الحفل الافتراضي وزير خارجية الكيان المحتل غابي اشكنازي ووزيرة خارجية كوسوفو مليزا ستوبلا.

/انتهى/
رمز الخبر 1911549

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