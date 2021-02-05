استهداف منزل قائد طيران الجيش العراقي في بغداد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه قال المصدر لموقع NRT عربية اليوم (5 شباط 2021)، إن "الجهد الهندسي تمكن من تفكيك عبوة ناسفة موضوعة امام منزل سمير المالكي قائد طيران الجيش العراقي في حي العربي ضمن منطقة المنصور في بغداد، دون اصابات تذكر".

وافاد الموقع في وقت سابق من امس الخميس، بوقوع انفجارين في بغداد، الاول استهدف محلا لبيع المشروبات الكحولية في منطقة الاعظمية، والثاني استهدف منزلا في حي القاهرة.

وبحسب ان ار تي، ان "الانفجار الاول كان بواسطة عبوة لاصقة"، موضحا ان "الانفجار خلف اضرارا مادية فقط، لكون المحل مغلقا".

وبين، ان "الانفجار الثاني كان بواسطة رمانة يدوية استهدفت منزلا في منطقة حي القاهرة، مما خلف اضرارا مادية فقط دون وقوع اصابات بشرية"، مشيرا إلى ان "الحادث جاء نتيجة لخلاف عشائري"./انتهى/