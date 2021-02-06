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٠٦‏/٠٢‏/٢٠٢١ ١٢:٤٠ م

بقرار من الاتحاد العالمي؛

روسيا ستستضيف بطولة العالم للمصارعة عام 2023

روسيا ستستضيف بطولة العالم للمصارعة عام 2023

قرر الاتحاد االعالمي انه ستقيم المنافسات العالمية عام 2023 في مدينة كراسنويارسك في روسيا.

وأفادت وكالة مهر للانباء، نقلا عن موقع الاتحاد العالمي انه نحترم راي وادا و محكمة CAS و لهذا السبب انتقلت المنافسات العالمية في عام 2022 من روسيا الي مدينه بلغراد صربيا. مع ان مدينة بلغراد كانت مرشحة لتقيم المنافسات العاليمه في عام 2023.

/انتهى/

رمز الخبر 1911627

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