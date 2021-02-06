روسيا ستستضيف بطولة العالم للمصارعة عام 2023

وأفادت وكالة مهر للانباء، نقلا عن موقع الاتحاد العالمي انه نحترم راي وادا و محكمة CAS و لهذا السبب انتقلت المنافسات العالمية في عام 2022 من روسيا الي مدينه بلغراد صربيا. مع ان مدينة بلغراد كانت مرشحة لتقيم المنافسات العاليمه في عام 2023.

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