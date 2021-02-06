قاليباف سيبدأ زيارة رسمية لروسيا تستمر ثلاثة أيام

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه اشار توانغر في حديثه له، الى أن قاليباف سيلتقي الرئيس فلاديمير بوتين ويسلمه رسالة، كما انه سيلتقي نظيره الروسي فياتشيسلاف فولودين و أمين مجلس الأمن القومي الروسي نيكولاي باتروشف.

ولفت توانغر الى ان زيارة قاليباف تتركز بشكل أساسي على الشؤون الاقتصادية، وانه سيبحث مع الرئيس الروسي الموقف الايراني الصريح من الاتفاق النووي وكذلك العلاقات الاقتصادية وبيع النفط الايراني.

وفيما يتعلق بانضمام ايران الى منظومة اوراسيا (روسيا وكازاخستان، وقرغيزيا وارمينيا وروسيا البيضاء) لفت الى أن اتفاقية الانضمام تطوي مراحلها النهائية باجراء المشاورات البرلمانية./انتهى/