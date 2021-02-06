رئيس مجلس الشورى الاسلامي: يرفض البروتوكول الصحي الخاص بلقاء بوتين

وافادت وكالة مهر للانباء ان عضو البرلمان الايراني "مجتبى توانكر" قال عبر صفحته الشخصية على تويتر فيما يتعلق بزيارة قاليباف الى روسيا، ان رئيس مجلس الشورى الاسلامي محمد باقر قاليباف رفض البروتوكول الصحي الخاص بلقاء الرئيس الروسي مضيفاً ان بوتين عين ممثلا خاصاً لتسلم الرسالة الهامة من قائد الثورة الاسلامية.

وتابع بالقول: ان الخبر الذي نشرته سابقا حول تحديد الموعد النهائي للقاء بين قاليباف وبوتين، لم يكن دقيقاً ولا مؤيدا. بالطبع كان اللقاء مع الرئيس الروسي ضمن جدول الاعمال وكان يجري التخطيط له، ولكن اللقاء مع بوتين في روسيا له بروتوكولات خاصة، حيث رفضها الدكتور قاليباف، ولذلك ومن اجل تسليم الرسالة الهامة التي يحملها رئيس البرلمان الايراني في هذه الزيارة، سيتم تسليمها الى الممثل الخاص الذي عينه بوتين.

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