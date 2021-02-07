نحو 96% من المواطنين الذين تتراواح أعمارهم بين 10 إلى 49 عاما متعلمون

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه وزير التربية والتعليم الايراني محسن حاجي ميرزائي أشار في حديث له مساء السبت في حوار تلفزيوني مع القناة الثانية الإيرانية أنه "نأمل مع الخطط الموضوعة أن نتمكن من تغطية 4٪ أخرى مع الاطلاع والإلمام والمعرفة بالقراءة والكتابة ".

وتابع: "نسبة الإلمام بالقراءة والكتابة لدى السكان فوق 6 سنوات 90٪، بينما كانت هذه النسبة 47 ونصف بالمائة وقت انتصار الثورة الإيرانية ( يوم 22 بهمن/11 فبراير ذکري انتصار الثورة الاسلامية)".

وأشار حاجي ميرزائي أن حركة محو الأمية في بلادنا شهدت صعوداً وهبوطاً، وأضاف: "زملاؤنا في منظمة حركة محو الأمية يبذلون قصارى جهدهم للقضاء على الأمية في أسرع وقت ممكن".

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