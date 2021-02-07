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٠٧‏/٠٢‏/٢٠٢١ ٤:٢٩ م

منطقة "بيام البرز" الاقتصادية الخاصة هي محور اهتمام المستثمرين الروس

منطقة "بيام البرز" الاقتصادية الخاصة هي محور اهتمام المستثمرين الروس

قال المدير التنفيذي لمنطقة 'بيام البرز' الاقتصادية الخاصة ومطار 'بيام' الدولي نادر ثناكو، ان هذه المنطقة اصبحت محور اهتمام المستثمرين الروس الذين اعلنوا عن رغبتهم بالمشاركة في مشاريعها الاقتصادية.

وأفادت وکالة مهر للأنباء أنه اضاف ثناكو اليوم الاحد خلال لقائه رئيس غرفة تجارة وصناعة موسكو " نيكولاي ماشكوف": ان الامكانيات التي تتمتع بها منطقة بيان البرز الاقتصادية الخاصة جعل المستثمرين الروس يرغبون بالاستثمار فيها والمشاركة في مشاريعها.

وقال إن انشاء المصانع ، لانتاج الأجهزة المنزلية والمنتجات الإلكترونية والمواد الغذائية ، هو من المقترحات التي قدمها نشطاء اقتصاديون روس للاستثمار في المنطقة الاقتصادية الخاصة ومطار بيام الدولي.

وتابع المدير التنفيذي لمنطقة 'بيام البرز' الاقتصادية الخاصة : ان إنشاء مكتب لغرفة التجارة الروسية ، وفرع لبنك « City bank»  والتأمين كانت من الأمور الأخرى التي أعلن الجانب الروسي استعداده للمشاركة وتطوير التعاون وتعزيز الاستثمار فيها.

/ انتهى/

رمز الخبر 1911678

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