بنك ملت الايراني يحقق نصرا قضائيا على بريطانيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه قال المدير التنفيذي لبنك ملت الايراني محمد بيغدلي: إن البنك قد تعرض للحظر لكنه فتح ملفا ووكّل محاميا بهذا الصدد ورفع دعوى قضائية بهذا الصدد واستطاع فرض غرامة مالية قدرها 100 مليون دولار على وزارة الخزانة البريطانية لأول مرّة.

وأضاف: إن هذا الانتصار القضائي ليس انتصارا للبنك فحسب وانما يعد انتصارا للجمهورية الاسلامية الايرانية في الحرب الاقتصادية الشاملة التي تواجهها.

ولفت الى ان البنك تابع ملف الحظر في محكمة بريطانية على مدى تسعة أعوام وقد حقق الانتصار في العام الماضي حيث أقر المسؤولون البريطانيون بأنه للمرة الاولى استطاع بلد يواجه الحظر إدانة بلد غربي وفرض غرامة عليه./انتهى/