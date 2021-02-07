إنهاء الدعم التسليحي البريطاني للسعودية ضرورة ملحة

وأفادت وكالة مهر للانباء اننا شهدنا في الأسابيع الأخيرة تصاعدا في الدعوات لوقف هجمات التحالف السعودي على اليمن وإنهاء معاناة شعبه، وفي هذا الصدد، فإن الولايات المتحدة وإيطاليا هما الدولتان اللتان قطعتا صادرات السلاح إلى السعودية والإمارات بسبب الحرب على اليمن.

في غضون ذلك تواجه الحكومتان الأسترالية والبريطانية العديد من المطالب لإنهاء مبيعات الأسلحة إلى السعودية والإمارات.

وفي تصريح لوكالة مهر للانباء قالت عضو البرلمان البريطانية "بيل ريبيرو إيدي" انه كان للحرب في اليمن آثار مدمرة على شعب هذا البلد. ويجب أن تنتهي الحرب في هذا البلد ولا يجب على بريطانيا أن تواصلها بعد الآن ببيع الأسلحة للسعودية.

وأضافت: سأستمر في مراقبة الوضع في اليمن وسأواصل التحدث في البرلمان البريطاني لدعم سياسة خارجية يكون فيها السلام والعدالة الاجتماعية الشغل الشغل لهم.

وفي وقت سابق من اليوم دعت عضو البرلمان البريطانية "بيل ريبيرو إيدي" وزير الخارجية البريطاني الى وقف تصدير الاسلحة للسعودية مضيفاً ان وقف الدعم التسليحي البريطاني للسعودية ضرورة ملحة لوقف المعاناة التي يعانيها الشعب اليمني.

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