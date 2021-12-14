وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وزير الزراعة اللبناني، عباس الحاج حسن، اكد في تغريدة له ان الحرب اليمنية هي أكثر حرب يجب ان تنتهي اليوم، فلا يمكن لأي إنسان ان يرى مئات الاف القتلى والمشردين والجياع ويبحثون عن امل ولا يجدونه ويقول بأن الحرب يجب أن تستمر، وبغض النظر عن السبب والمسبب، ولينتصر من يشاء، لكن على الحرب أن تنتهي.

و في إشارة الى وزير الإعلام المستقيل جورج قرداحي، قال الحاج حسن: "لا يمكن محاسبة شخص قبل توليه المسؤولية، ويحق لاي انسان ان يتحدث عن اي شيء في هذه الدنيا وهي حرية رأي"، وأضاف: "أن استقالة الأخير هي من تلقاء نفسه ولم يفرض عليه أحد الإستقالة، وأنا أتبنى رأيه".

واوضح الوزير انه "لا يوافق بتاتاً حديث السعودية عن ارتهان الدولة اللبنانية لحزب الله"، معلناً ان كل الفصائل والقوى السياسية لها وزنها وقيمتها وشعبيتها في البرلمان وحزب الله موجود في البرلمان والحكومة وحزب الله عمل مقاوم وقدم شهداء في سوريا دفاعاً عن لبنان، لذا فإن حزب الله شرعي وسلاح المقاومة شرعي./انتهى/