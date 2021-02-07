وكالة مهر للأنباء وافادتان سفير الجمهورية الاسلامية في دمشق "جواد ترك آبادي" أكد ان المقاومة هي قرار ايران الذي لا رجعة فيه وهي قلب الثورة الايرانية وان لا احد يمكنه اعادة ايران الى زمن الهيمنة الأمريكية وفرض الشروط والإملاءات.

ومضى السفير الإيراني في سوريا يقول إن إيران تسعى فقط لتحقيق أهدافها السامية، معتبراً أن جهود الإدارة الأمريكية الجديدة لمراجعة مواقف الرئيس السابق دونالد ترامب والمقترحات الجديدة للاتفاق النووي ليست مهمة ما لم تعود الولايات المتحدة الى الالتزام بجميع تعهداتها وهذا موقف ايران النهائي.

وأكد أن المقاومة هي قلب الثورة الإيرانية، وأن الثورة الإسلامية الإيرانية ستسعى دائمًا للمطالبة بحقوقها.

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