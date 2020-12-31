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٣١‏/١٢‏/٢٠٢٠ ١٢:٤٨ م

اللواء باقري:

الشهيد سليماني تمكن من تقريب قلوب الأمة الإسلامية وتعزيز المقاومة امام الاستكبار

الشهيد سليماني تمكن من تقريب قلوب الأمة الإسلامية وتعزيز المقاومة امام الاستكبار

قال رئيس الاركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء "محمد باقري": الشهید سليماني كان بطلا وطنيا واسلاميا وقائدا كبيرا في محور المقاومة تمكن من تقريب قلوب الامة المسلمة وتعزيز المقاومة امام الاستكبار والكيان الصهيوني، مؤكداً أن الشباب الثوري في المنطقة والعالم سيثاًر لدماء الشهيد سليماني.

وأفادت وكالة مهر للأنباء أنه وفی رسالة بمناسبة الذكرى الاولى لاستشهاد الشهيد قاسم سليماني على ايدي الادارة الامريكية الارهابية اكد اللواء باقري اليوم الخميس على ضرورة بذل الجهود الشاملة لتحقيق اهداف الشهيد سليماني وقال ان الجمهورية الاسلامية الايرانية والشعوب المسلمة و الحرة في العالم عقدوا العزم على الثأر من العناصر التي ارتكبت هذه الجريمة الارهابية وكذلك طرد امريكا من منطقة غرب اسيا.

واشار الی توجیهات سماحة قائد الثورة الاسلامية وقال ان القوات المسلحة للجمهورية الاسلامية الايرانية تمضي في درب الجهاد والمقاومة.

وقال ان الشهید سليماني كان بطلا وطنيا واسلاميا وقائدا كبيرا في محور المقاومة تمكن من تقريب قلوب الامة المسلمة وتعزيز المقاومة امام الاستكبار والكيان الصهيوني قاتل الاطفال و كسر الهيمة الامريكية الهشة.

واضاف ان العدو بات عاجزا عن مواجهة هذا المناضل الكبير في ساحة الحرب والمواجهة العسكرية حيث لجأ الى اغتياله ظنا منه ان اغتياله سيؤدي الى اضعاف المقاومة غير ان الحشود الجماهيرية الضخمة المشاركة في مراسم تشييع الشهيد سليماني من ايران والعراق و دول المنطقة وجهت صفعة اخرى للاستكبار.

واضاف ان تلك الحشود الجماهيرية اثبتت ان شعوب المنطقة على درب الشهيد وان مدرسته رصينة وعصية امام هذه الاعمال الجبانة بل ان شهادته عززت ارادة الشباب الثوري في المنطقة و العالم لطرد امريكا من منطقة غرب اسيا كونه من الاهداف التي كان يتطلع اليها الشهيد سليماني وجميع المناضلين في المقاومة في كافة انحاء العالم.

/انتهى/ 

رمز الخبر 1910597

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