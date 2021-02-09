علي كريمي أفضل لاعب في تاريخ الدوري الإماراتي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه أجرى اللاعب الإماراتي "ناصر عبد الهادي"، الذي يلعب حالياً لنادي اتحاد كلباء، مقابلة مع تلفزيون الشارقة، وقال: "كشخص أحب الأهلي منذ أن كنت طفلاً، أود أن أقول إن علي كريمي هو أفضل لاعب لعب في تاريخ الدوري الإماراتي".

علما أنه تم اختيار علي كريمي كأفضل لاعب اجنبي في تاريخ دوري كرة القدم في الامارات العربية المتحدة حسب استطلاع أجرته صحيفة البيان الإماراتية. ولعب كريمي في فريق الأهلي الاماراتي من 2001 إلى 2005.

وتنافس كريمي في الاستطلاع مع المحترف التشيلي خورخي فالديفيا «فالدي» لاعب العين السابق وريكاردو أوليفيرا محترف الجزيرة السابق والغاني أسامواه جيان محترف العين السابق، والمغربي أحمد البهجة والأرجنتيني سباستيان تيغالي.

وحسب استطلاع البيان الاسبوعي نال الإيراني علي كريمي 50% من الأصوات على «تويتر» وتم اختياره كافضل لاعب اجنبي في تاريخ كرة القدم الاماراتية، فيما حصد التشيلي فالديفيا 25%، وتساوى تيغالي وأوليفيرا في نسبة: 12.5%، ولم يحصل تيغالي وأحمد البهجة على أي صوت.

/انتهى/