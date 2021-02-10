ظريف: إيران تتعهد بتحقيق العدالة الكاملة من أجل ضحايا الطائرة

وأفادت وكالة مهر للانباء أن وزير الخارجية الإيراني "محمد جواد ظريف" كتب تغريدة له على تويتر، مجيباً فيها على تقرير الإعلام الكندي حول حادثة الطائرة الأكرانية.

وجاء في التغريدة: بعد حادثة الطائرة بي أس 752 الأليمة، أكدتُ وغيري من المسؤولين أن جميع الإحتمالات متاحة في موضوع الطائرة كالتدخل الخارجي والتدخل الإلكتروني ويجب أن يتم دراسة جميع الامور "لاسيما وأن الملف الصوتي كان ملفقاً"

وأضاف ظريف: في النهاية تم تشخيص الحادثة بالخطاً البشري.

وختم ظريف تغريدته: إيران متعهدة بتحقيق العدالة الكاملة من أجل ضحايا الطائرة.

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