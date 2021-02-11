الحكومة الامريكية لم تتغير إلا بالكلام

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن روحاني لفت اليوم الخميس خلال مراسم افتتاح مشاريع صحية لوزارة الصحة العلاج و التعليم الطبي الى ان الحكومة تمكنت من قطع اشواطا كبيرة من خلال توسيع البني التحتية في القطاع الصحي رغم كافة المشاكل التي تواجهها البلاد في ظل الحظر الجائر والضغوط الاقتصادية التي يمارسها الاستكبار العالمي على ايران.

واعرب الرئيس روحاني عن ارتياحه لافتتاح المشاريع الصحية في البلاد واضاف اننا قادرون اليوم على تصدير بعض المعدات والاجهزة الصحية وتمكنا من تلبية حاجاتنا في هذا المجال.

واكد ان الصحة هي القضية الاولى في المجتمع واشاد بتضيحيات التي قدمتها الكوادر الصحية خلال العام الاخير في مجال مكافحة كورونا.

واشار الى اطلاق حملة التطعيم ضد فيروس كورونا في ايران قبل يومين ( التاسع من فبراير الجاري) مقدما شكره لوزارة الصحة والبنك المركزي والخارجية الايرانية و جميع الذين بذلوا جهودا لاستيراد اللقاح.

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