اليمن.. إسقاط طائرة استطلاع مقاتلة تابعة للعدوان في أجواء مارب

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن متحدث القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أن الدفاعات الجوية تمكنت من إسقاط طائرة استطلاع مقاتلة نوع CH4 صينية الصنع تابعة لقوى العدوان السعودي الأمريكي في أجواء منطقة مدغل بمارب.

وأضاف أن عملية إسقاط الطائرة المعادية في أجواء مارب تمت بصاروخ جديد لم يكشف عنه بعد.

وكان متحدث القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أعلن في وقت سابق عن استهداف قاعدة الملك خالد الجوية في منطقة خميس مشيط بصاروخ باليستي جديد لم يكشف عنه بعد وحقق إصابات دقيقة ومباشرة.



المصدر: المسيرة نت