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١٥‏/٠٢‏/٢٠٢١ ٣:٤٦ م

العميد يحيي سريع:

القوات المسلحة اليمنية تنفذ هجوماً على مطاري جدة وأبها

القوات المسلحة اليمنية تنفذ هجوماً على مطاري جدة وأبها

أعلن المتحدث باسم ​القوات المسلحة​ اليمنية انه تنفذ سلاح الجو المسير هجوما جويا على مطاري جدة وأبها. 

وأفادت وكالة مهر للأنباء انه قال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد "يحيى سريع" عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "بفضل الله وكرمه سلاح الجو المسير ينفذ هجوما جويا على مطاري جدة وأبها الدوليين صباح اليوم الاثنين بطائرتي صماد3 وقاصف2k وكانت الإصابة دقيقة نتج عنها توقف المطارين لساعتين متتاليتين".

وأضاف "تأتي هذه العمليات في إطار الرد المشروع على تصعيد العدوان العسكري وحصاره المتواصل على شعبنا اليمني."

وأكد أن العمليات تأتي في إطار الرد المشروع على تصعيد العدوان العسكري وحصاره المتواصل على الشعب اليمني.

/انتهى/

رمز الخبر 1911900

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