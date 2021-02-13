وزير الخارجية العراقي يجري حواراً مع رئيس الوزراء اليوناني

وأفادت وكالة مهرللأنباء، انه استقبل رئيس الوزراء اليوناني" كرياكوس ميتسوتاكيس" وزرير الخارجية العراقي "فؤاد حسين" في مكتبة الخاص.

و ناقش الجانبان نتائج الزيارة التي أجراها السيد الوزير إلى أثينا وإمكانيّة البناء على الفُرص المشتركة وتفعيلها في مختلف المجالات الإستثمارية والطاقة المتجددة وكذلك الصحة والتعليم والثقافة.

وقبل ذلك، بحث وزير الخارجية فؤاد حسين، مع نظيرة اليوناني، الدعم الإنساني للاجئين العراقيين.

وايضا التقى "فؤاد حسين" بوزير الهجرة واللجوء اليوناني "نوتيس ميتاراكي" وبحث معه موضوعة اللاجئين العراقيين وسُبُل التمكين والدعم الإنساني لهذه الشريحة.

وأكد الجانبان أن "العراق يواجه التحديّات في السنوات الأخيرة بشكل ناجح.

/انتهى/