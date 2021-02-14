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١٤‏/٠٢‏/٢٠٢١ ٨:١٣ م

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صحيفة جيروزاليم بوست: أمريكا هددت بمنع دخول الطائرات الصهيونية

صحيفة جيروزاليم بوست: أمريكا هددت بمنع دخول الطائرات الصهيونية

قالت وسائل إعلام الكيان الصهيوني أنه مع استمرار تل أبيب في حظر الرحلات الجوية الأجنبية، هددت حكومة بايدن بمنع الطائرات الإسرائيلية من دخول مجالها الجوي.

وافادت وكالة مهر للأنباء انه وفقا لصحيفة جيروزاليم بوست، فقد هددت الولايات المتحدة، ردا على الحظر الذي فرضته تل ابيب على دخول الطائرات الأجنبية إلى الأراضي المحتلة، بأن واشنطن لن تسمح للطائرات الكيان الصهيوني بالهبوط في المطارات الأمريكية ما لم تتخلى تل أبيب عن قرارها.

وكانت ذريعة الكيان الصهيوني لاتخاذ هذا القرار هو الحجر الصحي الثالث على مستوى البلاد في الأراضي المحتلة، والذي بموجبه تمنع تل أبيب الشركات الأجنبية، بما في ذلك الولايات المتحدة من الهبوط بطائراتها على الاراضي المحتلة.

وأثار هذا القرار غضب وزارة النقل الأمريكية التي قالت إن تل أبيب تنتهك اتفاق "الأجواء المفتوحة" بين الجانبين.

هذا ونقلت القناة 12 في التلفزيون الكيان الصهيوني عن مسؤولين في إدارة الرئيس جو بايدن أنهم يوجهون رسالة إلى تل أبيب مفادها: "هل أنتم بحاجة إلى أزمة مع الحكومة الجديدة؟ دعوا طائراتنا تسافر إلى الكيان الصهيوني".

في المقابل، عقد الصهاينة اليوم الاحد اجتماعا استثنائيا، خوفا من تهديد من حكومة بايدن.

/انتهى/
رمز الخبر 1911875

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