رؤساء ووزراء أمريكا اللاتينية يفرضون عقوبات على الكيان الصهيوني

وكما طالبوا عبر عريضة وقعوها بهذا الخصوص، برفع الحصانة التي يتمتع بها الكيان الصهيوني في خرق القانون الدولي بشكل مستمر وممنهج بدعم إستراتيجي ومباشر من قبل الرئيس الامريكي "دونالد ترمب".

وأدان الموقّعون على العريضة التي جاءت بمبادرة من لجنة التضامن مع الشعب الفلسطيني في "الأوروغواي" هذا القرار "الغير قانوني والغير مسبوق"، كما وإستنكروا الإجرام الذي يمارسه الإحتلال ضد حقوق الشعب الفلسطيني دون محاسبة" معتبرين أن "صفقة القرن" عزّزت من جميع هذه التجاوزات الصهيونية التي تعد إنتهاكا للمبادئ الأساسية للقانون الدولي، بما في ذلك الحق في تقرير المصير وعدم جواز ضم الأراضي بالقوة".

وأكّدت الشخصيات الموقعة أن هذه العريضة جاءت كاستجابة للدعوة التي وجهها الشعب الفلسطيني، الذي عاش لعقود تحت الإحتلال والإستعمار ونظام الفصل العنصري الصهيوني، وبأنهم من خلال توقيعهم، يحثّون الدول على إتخاذ تدابير فعالة لوقف الضم الصهيوني وإنتهاك حقوق الفلسطينيين السياسية والإنسانية.

وكما طالبوا الحكومات بالإمتثال والإلتزام بموجب القانون الدولي والعمل على إعتماد قرار في الجمعية العامة للأمم المتحدة يجدد الدعوة إلى فرض عقوبات شرعية وفعالة ضد الكيان الصهيوني تركز على الحصار العسكري، فضلاً عن توفير الوسائل اللازمة لتطبيق ذلك، كإجراء مضاد لوقف سياسة الضم وغيرها من الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي.

ومن أبرز الشخصيات الموقعة على العريضة:

- رئيس البراغواي السابق "فرناندو لوغو"

- رئيس الاكوادور السابق "رافاييل كوريا"

- رئيسة البرازيل السابقة "ديلما روسيف"

- رئيس كولومبيا السابق "ايرنيستو سامبر"

- رئيس البرازيل السابق "لويز ايناسيو "لولا" دا سيلفا"

- رئيس بوليفيا السابق "ايفو موراليس"

- رئيس الأوروغواي السابق "خوسيه موخيكا"

- وزير خارجية البراغواي سابقا "الخاندرو حامد فرانكو"

- وزير خارجية البرازيل سابقا "سيلسو اموريم"

- وزير خارجية الاكوادور سابقا "جوياومي لونج"

- وزير خاوية السلفادور سابقا "هوجو مارتينيز"

- وزير الداخلية السابق في الأوروغواي "د. خوسيه دياز"

- نائب برلماني سابق في البيرو "ويلبيرت روزاس"

- نائب برلماني سابق في البيرو "ماركو ارانا"

- نائب برلماني سابق في الأوروغواي "كونستانزا موريرا"

- مرشحة رئاسية سابقة في كولومبيا "بياتريز سانتشيز"

- مرشح رئاسي سابق في تشيلي "ماركو انريكيز-اومينامي"

./انتهى/