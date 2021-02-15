الدفاعات السورية تتصدى لعدوان الاحتلال على دمشق العاصمة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه ذكر مصدر عسكري لوکالة الانباء السورية سانا أنه " في تمام الساعة الواحدة و18 دقيقة من فجر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً برشقات صواريخ من إتجاه الجولان السوري المحتل وإتجاه الجليل مستهدفا بعض الأهداف في محيط مدينة دمشق".

وأكد المصدر أن وسائط الدفاع الجوي تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها.

وتصدت وسائط الدفاع الجوي السوري خلال سنوات الحرب الإرهابية على سورية لسلسلة من الاعتداءات لكيان الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي السورية وأسقطت معظم الصواريخ المعادية ./انتهى/