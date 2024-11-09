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٠٩‏/١١‏/٢٠٢٤، ٨:٢١ ص

سوريا... إصابة عسكريين في اعتداء إسرائيلي على ريف حلب وإدلب

سوريا... إصابة عسكريين في اعتداء إسرائيلي على ريف حلب وإدلب

أعلنت وزارة الدفاع السورية، اليوم السبت، إصابة عدة عسكريين في عدوان إسرائيلي على بعض المواقع في ريف حلب وإدلب.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت الدفاع السورية في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني إن "في حوالي الساعة 00:45 بعد منتصف الليل، شن العدو الإسرائيلي عدوانًا جويًا من اتجاه جنوب شرق حلب مستهدفًا عددًا من المواقع في ريفي حلب وإدلب".

وأضاف البيان أن الاستهداف "أدى إلى إصابة عدد من العسكريين ووقوع بعض الخسائر المادية".

وفي وقت سابق، صباح اليوم، صرحت مصادر مطلعة، بأن طائرات حربية «إسرائيلية» شنت عدوانًا جويًا على مركز للبحوث العلمية في محيط مدينة السفيرة بريف حلب الجنوبي الشرقي.

وأوضحت المصادر أن الطائرات الإسرائيلية أطلقت عدة صواريخ مستهدفة الموقع، مستخدمة المجال الجوي السوري من فوق الحدود السورية العراقية.

ويشار إلى أن سوريا، كانت قد حذرت في وقت سابق، من تكرار الهجمات الإسرائيلية على أراضيها، لافتة إلى أن ذلك قد يؤدي إلى تصاعد العنف في المنطقة بشكل يصعب السيطرة عليه.

/انتهى/

رمز الخبر 1950522

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