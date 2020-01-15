عدوان "إسرائيلي" على سوريا

وأفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن الإعلام الحربي المركزي، أنه حوالي الساعة 22,10 من يوم أمس الثلاثاء الواقع في 14/1/2020 قام الطيران الإسرائيلي بعدوان جوي جديد على مطار "التي فور" بريف حمص الشرقي من اتجاه منطقة التنف، وعلى الفور تصدت وسائط الدفاع الجوي السوري للصواريخ المعادية، وأسقطت عدداً منها، في حين وصلت أربعة صواريخ إلى المنطقة المستهدفة، واقتصرت الأضرار على الماديات. /انتهى/