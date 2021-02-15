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١٥‏/٠٢‏/٢٠٢١ ١١:٢٧ م

غريب ابادي:

تسليم رسالة وقف اجراءات ايران الطوعية لمدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية

تسليم رسالة وقف اجراءات ايران الطوعية لمدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية

قال سفير ومندوب ايران الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا انه تم اليوم تسليم رسالة تخطر بوقف الاجراءات الطوعية الايرانية في اطار الاتفاق النووي اعتبارا من 23 فبراير 2021 الى المدير الوكالة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء ان سفير ومندوب ايران الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا "كاظم غريب ابادي" قال انه تم اليوم الاثنين تسليم رسالة تخطر بوقف الاجراءات الطوعية الايرانية في اطار الاتفاق النووي اعتبارا من 23 فبراير 2021 الى المدير الوكالة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأضاف ان هذا الاجراء ياتي في اطار تنفيذ القانون المصادق عليه من قبل مجلس الشورى الاسلامي والذي يهدف الى الغاء الحظر وصون مصالح الشعب الايراني، وايضا في سياق حقوق الجمهورية الاسلامية الايرانية المنضوية تحت البندين 26 و36 من بنود الاتفاق النووي، ونظرا لعدم وفاء الاطراف الاخرى بالتزاماتها من اجل الغاء الحظر اللاقانوني.

واستطرد بالقول: لقد طلبنا في هذه الرسالة باتخاذ اجراءات عاجلة جدا لتنفيذ مطالب ايران المتعلقة بوقف الاجراءات الطوعية المختلفة، بما في ذلك تنفيذ البروتوكول الاضافي.

وبين غريب ابادي انه من الان فصاعد سيتواصل التعاون بين ايران والوكالة الدولية للطاقة الذرية بناء على اتفاق الضمانات فقط، لغاية ان يتم رفع الحظر عبر خطوات عملية وملموسة وبالتالي توفر الارضية لعودة ايران الى هذه الاجراءات من جديد.

/انتهى/
رمز الخبر 1911913

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