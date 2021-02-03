سفير إيران في فيينا يعلن تركيب أجهزة طرد مركزي جديدة في نطنز وفوردو

وأفدت وكالة مهر للأنباء، أن سفير ومندوب ايران الدائم في فيينا "كاظم غريب ابادي" أعرب في تغريدة على حسابه بموقع تويتر عن شكره وتقديره "الى العلماء النوويين الكادحين في بلادنا"، معلنا أنه " تم تركيب سلسلتين تضم 348 عددا من اجهزة الطرد المركزي من طراز (اي.ار.2.ام) في محطة نظنز بنجاح".

وذكر سفير ومندوب ايران الدائم في فيينا، ان سعة الاجهزة الجديدة تفوق نحو اربعة اضعاف سعة الاجهزة من طراز (اي.ار.1)، وان العمل باستخدام اجهزة (يو.اف.6) قائم هناك ايضا.

كما اشار السفير غريب ابادي في تغريدته، الى "بدء عملية تركيب سلسلتين من اجهزة الطرد المركزي- فئة (اي .ار.6) في محطة فردو"؛ مؤكدا ان هناك المزيد من اجهزة الطرد المركزي الجديدة على الابواب.

ونوه في الوقت نفسه، بان الوكالة الدولية للطاقة الذرية لا تزال بامكانها مواصلة مهامها المتعلقة بالتحقق من السلمية والاطلاع على التقدم المخطط له في هذا المجال./انتهى/