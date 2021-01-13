غريب أبادي يعلن بدء أنشطة البحث والتطوير لتصميم الوقود الجديد لمفاعل طهران

وأفادت وكالة مهر للأنباء ان كاظم غريب أبادي السفير والممثل الدائم لايران لدى المنظمات الدولية في فيينا أعلن عن بدء أنشطة البحث والتطوير لتصميم نوع محسن من الوقود لمفاعل الأبحاث في طهران.

وأشار غریب ابادي إلى أن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية نشر تقريرا اليوم، أبلغ الدول الأعضاء بالأمر و قال ان هذا النشاط يتم على ثلاث مراحل، ویجری في المرحلة الأولى إنتاج معدن اليورانيوم باستخدام اليورانيوم الطبيعي".

ونوّه المندوب الدائم لایران لدى الوكالة إلى أن برنامج إيران قد تم ابلاغه للوكالة قبل عامين مضيفاً إن هذا الإجراء سيضع إيران من الناحية الفنية بين الدول الرائدة في إنتاج الوقود الجديد. واضاف انه تم ابلاغ الوكالة بكل هذه الخطوات وسيتواصل الابلاغ كما قام مفتشو الوكالة بزيارة معمل انتاج الواح الوقود قبل ثلاثة ايام.

/انتهى/