مهرجان الفجر الدولي للموسيقى أهم حدث موسيقي سنوي في البلاد

وأفادت وكالة مهر للأنباء انه سيبدأ مهرجان فجر الموسيقي السادس والثلاثون بشكل افتراضي يوم الثلاثاء 16 فبراير، وهو حدث يمكن اعتباره أحد أقل مهرجانات الفجر أهمية في الآونة الأخيرة.

ومن أهم الأسباب لإقامة هذا الحدث الوطني الهام بشكل افتراضي مثل مهرجان فجر الموسيقي، الحفاظ على صحة الجمهور والفنانين، ومن الأفضل أن تكون المشاركة في المهرجان بشكل حضوري من حيث جذب الجماهير.

ومن أهم النقاط التي يجب أن تحظى باهتمام خاص في تنظيم مهرجان فجر للموسيقى، الإحصائيات الدقيقة لعدد الجماهير قبل وبعد العرض.

وتستضيف المهرجان خمسة عروض افتراضية على مواقع: مهرجان فجر الموسيقي وجمعية الموسيقى الإيرانية وتيوال حسب الجدول الزمني.

وستشارك في المهرجان فريق موسیقی کرمانجی "ایستم من خراسان" فريق "رسپینا" و"کوارتت زهی نماد" و"ژاو" من الإيران وفريق "دوئت ویلا مادلنا" من النمسا.

وسيقام مهرجان فجر للموسيقى في الفترة بين 16 حتى 21 شباط/فبراير الجاري في طهران.

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