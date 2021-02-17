خفض التزامات إيران للاتفاق النووي يأتي في اطار المادة 36/تسجيل 89 حالة وفاة بكورونا

تخت روانجي:خفض التزامات إيران حيال الاتفاق النووي يأتي في اطار المادة 36 الواردة في الاتفاق

قال مندوب ايران الدائم في الامم المتحدة مجيد تخت روانجي ان الجمهورية الاسلامية الايرانية لم تخرج من الاتفاق النووي لكي تعود اليه وخفض التزاماتها يأتي في اطار المادة 36 الواردة في الاتفاق.

ظريف: إيران والصين ستقدمان نموذجا من العلاقات المستدامة والجديدة

نوه وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، الى الامكانيات الكبيرة التي تتمتع بها ايران في مختلف المجالات بما فيها في مجال الطاقات البشرية، فيما عبّر عن ثقته بان البلدين سيقدمان نموذجا من العلاقات المستدامة والجديدة.

امير حاتمي: تعزيز التعاون الدفاعي بين طهران و طوكيو

اكد وزيري الدفاع في الجمهورية الاسلامية الايرانية واليابان في مباحثات عبر الفيديو على تنمية التعاون الدفاعي بين ايران واليابان واستمرار القاءات بين القادة العسكريين للبلدين.

طهران؛ مهرجان الفجر الدولي للموسيقى أهم حدث موسيقي سنوي في البلاد

بدأت العروض الافتراضية لمهرجان الفجرا لسادس والثلاثين للموسيقى في الساعة 5:00 مساء بتوقيت طهران يوم الثلاثاء 16 فبراير.

الخارجية الإيرانية : لا صلة لنا بهجوم أربيل ونرفض أي عمل يعرض أمن العراق للخطر

ندد المتحدث باسم وزارة الخارجية سعيد خطيب زادة، بشدة بالمحاولة المشبوهة لالصاق حادثة أربيل الليلة الماضية بإيران، رافضا أي عمل يعرض أمن العراق للخطر.

الأميرال طحاني؛ السرب البحري الهندي سينضم الى مناورة الأمن البحري في شمال المحيط الهندي المشتركة

الأميرال طحاني؛ السرب البحري الهندي سينضم الى مناورة الأمن البحري في شمال المحيط الهندي المشتركة.

الصحة الايرانية: تسجيل 89 حالة وفاة جدیدة بفیروس کورونا في إیران

اعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي الايراني سیما سادات لاري بأن عدد الاصابات بفیروس کورونا في البلاد، بلغ لغایة ظهر یوم الثلاثاء ملیون و534 الفا و34 شخصا، وبوفاة 89 شخصا اخر خلال الساعات الـ24 الماضیة، فقد بلغ عدد المتوفین في ایران 59 الفا و117 شخصا.

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