عقد اجتماع تنسيقي للمناورات البحرية الايرانية الروسية المشتركة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه خلال الاجتماع صرح مساعد شؤون العمليات لقائد القوة البحرية للجيش الايراني والمتحدث باسم المناورات المشتركة الادميرال غلام رضا طحاني: اننا نعتقد بان البحر يعد عنصرا لتوطيد الاواصر بين الشعوب ونؤكد بان منطقة شمال المحيط الهندي تعد احدى اكثر المناطق البحرية امنا.

واشار الى الاهمية الاستراتيجية لمنطقة شمال المحيط الهندي واضاف: ان منطقة شمال المحيط الهندي تعد احد اكثر الممرات المائية العالمية اهمية واستراتيجية وتؤدي دورا مهما في التجارة والنقل البحري.

واعتبر المتحدث باسم المناورات الايرانية الروسية المشتركة توفير الامن لخطوط المواصلات البحرية في شمال المحيط الهندي احد اهم اهداف اجراء هذه المناورات واضاف: ان ارساء الامن لخطوط الملاحة البحرية في هذه المنطقة خاصة في المنطقة الواقعة بين مضيق هرمز ومضيق ملاغا ومضيق باب المندب، يضمن الحفاظ على المصالح الاقتصادية على الساحة العالمية الامر الذي يتطلب التعاون والتناغم بين القوات البحرية المختلفة.

واكد الادميرال طحاني الاهمية الخاصة للمناورات الايرانية الروسية واضاف: ان سفن الكثير من الدول الواقعة في منطقة بحر عمان والمحيط الهندي التي تعد من المناطق الرئيسية للتجارة العالمية تمر من هذه المنطقة لذا فان الحفاظ على الامن البحري فيها يعد امرا مهما وحيويا جدا.

واعتبر رفع الجهوزية القتالية والوصول الى الامن الجماعي وتبادل الخبرات في مجال مواجهة الارهاب والقرصنة البحرية، بانها من الاهداف المهمة لهذه المناورات وقال: نامل بان نقوم بتخطيط وتنفيذ هذه المناورات البحرية المشتركة بصورة جيدة ولائقة.

كما اعتبر تمرين تبادل المعلومات الاستخبارية والامنية في البحر وانقاذ السفن المخطوفة من اهم العمليات التي ستنفذ في هذه المناورات./انتهى/