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١٦‏/٠٢‏/٢٠٢١ ٣:٠٩ م

الصحة الايرانية:

تسجيل 89 حالة وفاة جدیدة بفیروس کورونا في إیران

تسجيل 89 حالة وفاة جدیدة بفیروس کورونا في إیران

اعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي الايراني سیما سادات لاري بأن عدد الاصابات بفیروس کورونا في البلاد، بلغ لغایة ظهر الیوم الثلاثاء ملیون و534 الفا و34 شخصا، وبوفاة 89 شخصا اخر خلال الساعات الـ24 الماضیة، فقد بلغ عدد المتوفین في ایران 59 الفا و117 شخصا.

‏واضافت لاري في تصریحها الصحفي الیوم الثلاثاء، انه تم تسجیل 8 الاف و11 حالة جدیدة للاصابة بفیروس کورونا خلال الساعات الـ 24 الماضیة، لیرتفع إجمالي عدد المصابین بالفیروس داخل البلاد، الی ملیون و534 الفا و34 شخصا؛ من بينهم 3704 شخصا في وضع حرج.

واوضحت، ان عدد المتعافین من الفیروس بلغ ملیون و 310 الفا و 821 شخصا لغایة الان، ولکن للأسف توفي 89 شخصا خلال الساعات الـ 24 الماضیة لیرتفع عدد المتوفین جراء الاصابة بالفیروس الی 59 الفا و 117شخصا.

کما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، ان 10ملايين و 161 الفا و 499 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" في انحاء البلاد حتی الان.

/انتهى/

رمز الخبر 1911931

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