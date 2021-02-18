الجمهورية الإسلامية الإيرانية اصبحت قوة عظمى بوجه المستكبرين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه قال الشيخ حسن شريفة الخميس في رسالة إلى المؤتمر الدولي لدبلوماسية الحج والعمرة بمعهد أبحاث الحج والعمرة بمدينة قم ان "الوحدة تعتبر أهم عنصر في قوة المسلمين امام مستكبري العالم وهو الآن مظهر من مظاهر الغطرسة الأمريكية والصهيونية العالمية ".

وأكد ان الحج يوفر فرصًا مميزة في الساحة السياسية للمسلمين لا يمكن الاستفادة منها إلا بوحدة الأمة الإسلامية".

ويعقد المؤتمر الدولي لدبلوماسية الحج والعمرة اليوم الخميس برعاية معهد أبحاث الحج وبالتعاون مع 12 مؤسسة معنية بالحج في قم./انتهى/