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١٨‏/٠٢‏/٢٠٢١ ١:٥٠ م

أمين عام الاوقاف في المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى في لبنان؛

الجمهورية الإسلامية الإيرانية اصبحت قوة عظمى بوجه المستكبرين

الجمهورية الإسلامية الإيرانية اصبحت قوة عظمى بوجه المستكبرين

أكد أمين عام الاوقاف في المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى في لبنان الشيخ حسن شريفة أن الخلافات والصراعات بين المسلمين تخدم الولايات المتحدة وقال: "إن الجمهورية الإسلامية الايرانية مدت يدها لمساعدة المظلومين في العالم وأصبحت قوة عظمى ضد جبهة الاستكبار والصهيونية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه قال الشيخ حسن شريفة الخميس في رسالة إلى المؤتمر الدولي لدبلوماسية الحج والعمرة بمعهد أبحاث الحج والعمرة بمدينة قم ان "الوحدة تعتبر أهم عنصر في قوة المسلمين امام مستكبري العالم  وهو الآن مظهر من مظاهر الغطرسة الأمريكية والصهيونية العالمية ".

وأكد ان الحج يوفر فرصًا مميزة في الساحة السياسية للمسلمين لا يمكن الاستفادة منها إلا بوحدة الأمة الإسلامية".

ويعقد المؤتمر الدولي لدبلوماسية الحج والعمرة اليوم الخميس برعاية معهد أبحاث الحج وبالتعاون مع 12 مؤسسة معنية بالحج في قم./انتهى/

رمز الخبر 1911995

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