تحالف العدوان السعودي يرسل مرتزقته إلى مأرب

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه اضافت المصادرُ اَنَّ مئاتِ المقاتلين وصلوا من حضرموت وشبوة في الجنوبِ ومن ضواحي محافظةِ صنعاء في الشمال لدعم المرتزقة. وقال أحدُ السكان لرويترز إنَّ تعزيزاتٍ عسكرية مرت عبرَ مأرب وإنَّ طائراتِ التحالف الحربيةِ نفذت عدةَ ضرباتٍ جوية. وأضاف أنَّ دوي القصفِ المتبادل في الاشتباكاتِ سُمع من الخطوطِ الأمامية التي تبعدُ نحو ثلاثين كيلومتراً غربي المدينة./انتهى/
قالت مصادر في حكومة المستقيل عبد ربه منصور هادي إنَّ تحالف العدوان السعودي أرسل قوات إلى منطقة مأرب وكثف ضرباته الجوية في محاولة لصد تقدم الجيش اليمني واللجان الشعبية.
رمز الخبر 1912011
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